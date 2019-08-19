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1 saat önce

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 05.55'te polis ekipleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 05.55'te polis ekipleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:14 Kaynak: DHA
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