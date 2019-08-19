Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılacağı yönündeki iddiaların ardından, sabah saat 06.00'da çok sayıda polis ekibi Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasını çembere alınırken, bazı polislerin de içeri girdiği görüldü.