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İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van... Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:02 Kaynak: DHA
Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi Son dakika! Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Bakan Selçuk, zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!