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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına  alınmıştır.  Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
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