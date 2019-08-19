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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:33 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.
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