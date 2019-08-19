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50 dakika önce

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı.

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Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili  incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken  otomobiliyle kaza yaptı.Dursun' un  kazada  ağır yaralandığı bildirildi..


Haluk Dursun, Ahlat, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:20 Kaynak: DHA
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