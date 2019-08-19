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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."
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