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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."


Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Dursun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:19 Kaynak: DHA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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