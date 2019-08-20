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2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 ile kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 ile kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara devletin, Anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır" dedi.
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