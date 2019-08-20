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1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
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