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1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz" dedi.
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