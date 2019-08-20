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1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakerelerine ilişkin, "Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Müzakere süreci olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekat konusunda hazırlıklarımız var" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakerelerine ilişkin, "Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Müzakere süreci olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekat konusunda hazırlıklarımız var" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
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