Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakerelerine ilişkin, "Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Müzakere süreci olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekat konusunda hazırlıklarımız var" dedi.