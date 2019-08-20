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14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı" dedi.

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Tarım ve Orman  Bakanı Bekir Pakdemirli; " İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı" dedi


Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:09 Kaynak: DHA
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