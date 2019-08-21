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Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:17 Kaynak: DHA
Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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