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Diyarbakır' ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:19 Kaynak: DHA
Diyarbakır' ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi
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