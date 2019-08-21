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18 dakika önce

Diyarbakır' ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakır' ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi


Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:19 Kaynak: DHA
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