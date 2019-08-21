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Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:21 Kaynak: DHA
Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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