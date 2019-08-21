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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir.Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.
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