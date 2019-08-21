flaş
59 dakika önce
Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı" dedi.
Bursalı esnaf ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar