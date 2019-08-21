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59 dakika önce

Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

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Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı" dedi.


Selçuk, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
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