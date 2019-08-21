Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı" dedi.