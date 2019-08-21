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1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'teki gelişmelere ilşkin bilgi vererek, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'teki gelişmelere ilşkin bilgi vererek, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:16 Kaynak: DHA
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