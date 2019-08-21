Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusu ele alındı. Görüşmede ayrıca askeri heyetlerin Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.