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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusu ele alındı. Görüşmede ayrıca askeri heyetlerin Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
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