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Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusu ele alındı. Görüşmede ayrıca askeri heyetlerin Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.
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