Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Mardin Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi
Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]