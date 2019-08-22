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General ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
General ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşti. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Ataması yapılan yerler arasında, 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı da bulunuyor.
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