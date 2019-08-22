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23 dakika önce

General ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşti.

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General ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşti. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 127 general ve amiralin görev yeri değişti.  Ataması yapılan yerler arasında, 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı da bulunuyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
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