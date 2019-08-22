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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükselirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


İçişleri Bakanlığı, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
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