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İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükselirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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