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26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, "Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili, "Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiç bir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.


Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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