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31 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
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Flaş! Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı...
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