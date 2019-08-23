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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.
Flaş! Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı... Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde