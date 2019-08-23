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59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:01 Kaynak: DHA
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