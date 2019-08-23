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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.
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