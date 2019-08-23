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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.
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