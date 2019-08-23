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41 dakika önce

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı: Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından tu¨m yo¨nleri ile sorus¸turma yapılıp s¸u¨pheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam o¨ldu¨rme suc¸undan Kırıkkale Agˆır Ceza Mahkemesine iddianame du¨zenlendi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı: Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından tu¨m yo¨nleri ile sorus¸turma yapılıp s¸u¨pheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam o¨ldu¨rme suc¸undan Kırıkkale Agˆır Ceza Mahkemesine iddianame du¨zenlendi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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