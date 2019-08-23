Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı: Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından tu¨m yo¨nleri ile sorus¸turma yapılıp s¸u¨pheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam o¨ldu¨rme suc¸undan Kırıkkale Agˆır Ceza Mahkemesine iddianame du¨zenlendi.