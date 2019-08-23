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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi, yasalar içinde sonuna kadar koruyacağız. Bunların yaptığı siyaset değildir bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi, yasalar içinde sonuna kadar koruyacağız. Bunların yaptığı siyaset değildir bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Halka, şehre değil de teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız."
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