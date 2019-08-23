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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi, yasalar içinde sonuna kadar koruyacağız. Bunların yaptığı siyaset değildir bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi, yasalar içinde sonuna kadar koruyacağız. Bunların yaptığı siyaset değildir bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Halka, şehre değil de teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız."


Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:04 Kaynak: DHA
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