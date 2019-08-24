Son Dakika Haberleri: Flaş
Son Dakika Güncel Haber

Flaş

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt- Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Flaşwwwwwwwww
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:01:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]