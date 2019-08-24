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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt- Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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