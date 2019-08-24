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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:24 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari- Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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