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29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari- Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Emniyet Müdürlüğü, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:24 Kaynak: DHA
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