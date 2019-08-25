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17 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari- Şemdinli ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:06 Kaynak: DHA
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