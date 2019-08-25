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İçişleri Bakanlığı: Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Siirt- Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan İlçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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