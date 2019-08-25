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7 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Siirt- Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan İlçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
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