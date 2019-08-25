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Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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