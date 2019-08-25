Son Dakika Haberleri: Flaş
Son Dakika Güncel Haber

Flaş

1 saat önce

Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Flaş, System.String[]

Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
Flaşwwwwwwwww Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 04:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]