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18 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (özel sınıf iddiaları) Hangi okulda bur tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (özel sınıf iddiaları) Hangi okulda bur tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük bir kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içerisinde ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey.


Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:41 Kaynak: DHA
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