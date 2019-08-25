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MSB: Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
MSB: Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi
Teröristler hendekleri terk ediyor Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Soruşturma başlattık