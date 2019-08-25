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7 dakika önce

MSB: Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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Teröristler hendekleri terk ediyor
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