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1 saat önce

MSB: Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

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MSB: Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:57 Kaynak: DHA
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Suriye'deki teröristler, kazdığı hendekleri terk ediyor
Teröristler hendekleri terk ediyor MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

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