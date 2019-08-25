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1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca'da bir kahramanımızı şehit verdik.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca'da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız.


Devlet Bahçeli, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:43 Kaynak: DHA
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