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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca'da bir kahramanımızı şehit verdik.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:44 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün Hakkari Çukurca'da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız.
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