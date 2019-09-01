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3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
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