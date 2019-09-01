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2 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı.

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, kazada ölenlerin sayısının 4' e yükseldiği bildirildi


Hacılar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
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