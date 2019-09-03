FLAŞ
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FLAŞ Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:10 Kaynak: DHA
FLAŞ
Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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