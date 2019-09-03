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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri  öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının  41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
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