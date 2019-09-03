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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.
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