Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib bizim meselemizdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib bizim meselemizdir. Zira buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi biziz. Suriye ile 910 kilometre sınırı olan biziz. Oradaki herhangi bir ateş bizi yakar."
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4.9.2019 02:35:36. #1.12#