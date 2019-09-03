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5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib bizim meselemizdir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib bizim meselemizdir. Zira buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi biziz. Suriye ile 910 kilometre sınırı olan biziz. Oradaki herhangi bir ateş bizi yakar."


Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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