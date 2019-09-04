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4 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler ve Libya'daki son durum konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler ve Libya'daki son durum konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:30 Kaynak: DHA
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