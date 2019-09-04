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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:57 Kaynak: DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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