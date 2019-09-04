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İçişleri Bakanlığı: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz...
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:52 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir.
A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı sakatlandı Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı