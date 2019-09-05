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1 saat önce

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91 - 76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16'ya katılma hakkını yitirdi.

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Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91 - 76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16'ya katılma hakkını yitirdi.
A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
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A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
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