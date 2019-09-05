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33 dakika önce

MSB: Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

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MSB: Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.


Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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