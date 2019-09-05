flaş
33 dakika önce
MSB: Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
MSB: Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Kayseri'de babasını tedavi ettiren Meksikalı Godino, "Babamın damarlarında artık Türk kanı var" Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı