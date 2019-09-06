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24 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var" dedi.


Hulusi Akar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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